LIVE Ginnastica artistica, Finale Serie A DIRETTA: Brixia e Macerata Campioni d’Italia. Giorgia Villa e Angela Andreoli da urlo! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Brixia Brescia vince lo scudetto femminile: la cronaca della gara La Virtus Pasqualetti Macerata vince lo scudetto maschile: la cronaca della gara Tutti i podi individuali di giornata: le migliori sono state… Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per cronache, classifiche e approfondimenti. Prossimo appuntamento con la grande Ginnastica? Vi rimandiamo agli Europei: 9-13 dicembre per gli uomini, 17-20 dicembre per le donne. Ma non ci sarà l’Italia. 18.46 VIRTUS PASQUALETTI Macerata CAMPIONE d’Italia. Si tratta del terzo scudetto della storia per i marchigiani dopo quelli del 2013 e 2016. 18.45 CLASSIFICA Finale MASCHILE: Virtus Pasqualetti ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALaBrescia vince lo scudetto femminile: la cronaca della gara La Virtus Pasqualettivince lo scudetto maschile: la cronaca della gara Tutti i podi individuali di giornata: le migliori sono state… Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per cronache, classifiche e approfondimenti. Prossimo appuntamento con la grande? Vi rimandiamo agli Europei: 9-13 dicembre per gli uomini, 17-20 dicembre per le donne. Ma non ci sarà l’Italia. 18.46 VIRTUS PASQUALETTICAMPIONE. Si tratta del terzo scudetto della storia per i marchigiani dopo quelli del 2013 e 2016. 18.45 CLASSIFICAMASCHILE: Virtus Pasqualetti ...

