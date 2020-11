LIVE Ginnastica artistica, Finale Serie A DIRETTA: Brixia Campionessa d’Italia. Villa e Andreoli sugli scudi (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Gli uomini alle parallele pari: Bubbo (Bustese) contro Principi (Macerata) e Giannini (Ancona); Edalli (Bustese) contro Levantesi (Macerata) e Lucchetti (Ancona). 17.50 Ora le donne chiudono la gara al corpo libero. Angela Andreoli (Brixia) contro Manila Esposito (Civitavecchia) e Bianca Benedetti (Giglio). A seguire Asia D’Amato (Brixia) contro Chiara Vincenzi (Civitavecchia) e Menichincheri (Giglio). 17.46 Macerata lanciatissima verso il trionfo al maschile, la Pro Patria Bustese deve inventarsi una magia per ricucire il distacco nelle ultime due rotazioni. 17.45 Brixia BRESCIA Campionessa d’Italia. La Leonessa ha conquistato il 18° scudetto della sua storia (il settimo consecutivo). Le Fate sono ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Gli uomini alle parallele pari: Bubbo (Bustese) contro Principi (Macerata) e Giannini (Ancona); Edalli (Bustese) contro Levantesi (Macerata) e Lucchetti (Ancona). 17.50 Ora le donne chiudono la gara al corpo libero. Angela) contro Manila Esposito (Civitavecchia) e Bianca Benedetti (Giglio). A seguire Asia D’Amato () contro Chiara Vincenzi (Civitavecchia) e Menichincheri (Giglio). 17.46 Macerata lanciatissima verso il trionfo al maschile, la Pro Patria Bustese deve inventarsi una magia per ricucire il distacco nelle ultime due rotazioni. 17.45BRESCIA. La Leonessa ha conquistato il 18° scudetto della sua storia (il settimo consecutivo). Le Fate sono ...

