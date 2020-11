LIVE Fortitudo-Virtus | Serie A basket in DIRETTA | c’è l’atteso derby di Bologna!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABologna-Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming2020-2021 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diBologna-Bologna,numero 107 di “City” valido per la nona giornata di andata della LBAA 2020-2021. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno una Effe incerottata proverà ad evitare il quinto stop consecutivo in campionato contro le V Nere di coach Sasha Djordjevic. LaLavoropiù Bologna di coach Meo Sacchetti arriva al primostagionale in campionato (dopo i due di ...