L’Italia trema | una terza ondata sembra sicura | ecco perchè

Leggi su kronic

(Di domenica 22 novembre 2020) Lada Covid-19 in Italia, come nel resto d’Europa,ormai. Proviamo a capire i motivi. Coronavirus (Pixabay)Il mondo vive nella morsa del Coronavirus, ormai il nemico numero uno un po’ per tutto il pianeta. Negli ultimi tempi la Pandemia è tornata prepotentemente alla carica, eche anche nei prossimi mesi le novità non sia totalmente rasnti. Certo, l’arrivo del vaccino (o dei vaccini?) rappresenta uno step importante, che evidentemente consentirà alla popolazione mondiale di tirare il fiato. Non è ancora chiaro, va detto, quando effettivamente potrà partire in maniera effettiva la campagna di vaccinazione contro Covid-19. Inizialmente il vaccino sarà dedicato soltanto ad alcune fasce d’età o soggetti a rischio, e questo potrebbe ...