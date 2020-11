L' infettologo | in collegamento da Genova | ha pianto la madre deceduta

(Di domenica 22 novembre 2020) Bassetti a Domenica In piange la mamma morta: consolato dalla Venier su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : infettologo collegamento

Nel salotto di Mara Venier, è intervenuto anche l'infettivologo, Matteo Bassetti, in collegamento da Genova, che la settimana scorsa ha perso la mamma. La padrona di casa gli fa ...A Domenica In, da Mara Venier, ha parlato l’infettivologo Matteo Bassetti, in collegamento da Genova, che la settimana scorsa ha perso la mamma. “Mi ha fatto commuovere – ha detto il professore, tra ...