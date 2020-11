Ligue 1 | i risultati dell’undicesima giornata | il PSG perde in casa del Monaco Vittoria del Lione | poker del Lilla

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 23 novembre 2020)1, calendario,e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario,e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, iNella prima sfidail Bordeaux ha vinto indel Rennes per 1-0. Nella seconda partita del venerdì a sorpresa il PSGindelche si impone per 3 a 2 e si porta a -4 nella classifica del campionato francese. Nell’unica sfida di sabato ...