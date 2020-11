Levi Seconda Manche 22 novembre 2020 – Risultato finale

(Di domenica 22 novembre 2020) Non è stata una discesa facile acon nebbia. Uno slalom, quello di oggi 22, che ha visto la quinta vittoria di fila in specialità nella Coppa del Mondo per Petra Vlhova. Chi è salito sul podio adopo la? Aunada brivido che ha visto trionfare per lavolta, dopo ieri, Petra Vlhova, seguita dalla Gisin. Partite con lo stesso tempo dopo la prima, Michelle Gisin arriva al secondo posto con 31 centesimi di ritardo. Sul podio, al terzo posto, anche Katharina Liensberger con un distacco di mezzo secondo da Vlhova e davanti di quasi 3 decimi a Wendy Holdener, di nuovo ai piedi del ...

zazoomblog : DIRETTA Sci alpino seconda manche Levi LIVE: Shiffrin sfida Vlhova e Gisin. Austriache davanti Curtoni da top ten!… - laregione : Michelle Gisin seconda nello slalom di Levi - RSIsport : ?????? Michelle Gisin è seconda nello slalom di Levi. Si è imposta Petra Vlhova - Andrea986G : RT @Eurosport_IT: ANCORA PETRA VLHOVA! ?????? La slovacca vince anche la seconda gara di Levi ?????? Shiffrin quarta, Curtoni al 9° posto! ?? #… - leopnd1 : Petra Vlhova fa doppietta a Levi! Seconda una fantastica Michelle Gisin, terza Katharina Liensberger e poi Wendy Ho… -

Ottima prova della 26enne che ha chiuso alle spalle di Petra Vlhova. Per la grigionese si tratta del miglior risultato della carriera in slalom ...LEVI - Petra Vlhova non si batte e porta a casa il secondo trionfo in due giorni sulla pista Levi Black. Con Mikaela Shiffrin un po' in ombra, oggi è la svizzera Michelle Gisin la sua avversaria numer ...