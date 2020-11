L'epidemia rallenta: i casi sono 34.767. Ospedali in affanno: "Vicini al collasso" (Di domenica 22 novembre 2020) Patricia Tagliaferri L'allarme dei medici: "Il 50% dei letti è occupato da pazienti Covid" Scende al 14,65% il rapporto positivi-tamponi. Morti a quota 692 I contagi sono ancora tanti, ma in calo. Sta cominciando la discesa da quello che gli esperti chiamano il plateau. Si cominciano a vedere gli effetti delle misure di contenimento, la curva tende a piegarsi e scende ancora il rapporto positivi-tamponi, che con 34.767 nuovi casi su 237.225 test si attesta al 14,65%, in calo rispetto al 15,6 di venerdì. Purtroppo è sempre alto il numero dei morti, 692, soltanto 7 in meno rispetto al giorno prima, che sono però il risultato delle vecchie infezioni. La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia: con 8.853 nuovi contagi aspetta con apprensione la flessione della curva per capire se ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Patricia Tagliaferri L'allarme dei medici: "Il 50% dei letti è occupato da pazienti Covid" Scende al 14,65% il rapporto positivi-tamponi. Morti a quota 692 I contagiancora tanti, ma in calo. Sta cominciando la discesa da quello che gli esperti chiamano il plateau. Si cominciano a vedere gli effetti delle misure di contenimento, la curva tende a piegarsi e scende ancora il rapporto positivi-tamponi, che con 34.767 nuovisu 237.225 test si attesta al 14,65%, in calo rispetto al 15,6 di venerdì. Purtroppo è sempre alto il numero dei morti, 692, soltanto 7 in meno rispetto al giorno prima, cheperò il risultato delle vecchie infezioni. La regione con il maggior numero di nuoviè sempre la Lombardia: con 8.853 nuovi contagi aspetta con apprensione la flessione della curva per capire se ...

Ora che l'epidemia sta rallentando, ora che la vetta sembra essere a un passo e la discesa del contagio Con il'Indice Rt trasmissione di virus vicino a 1, ...

