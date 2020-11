Le lacrime di Elisa Isoardi ma sono per la nonna che sta male (Foto) (Di domenica 22 novembre 2020) La nonna di Elisa Isoardi non sta bene ed è solo questo che a Da noi a ruota libera oggi l’ha fatta piangere, emozionare nel guardare la sua mamma che le ha inviato un messaggio. Questa volta la mamma di Elisa Isoardi non è riuscita a starle accanto, sembra non si vedano da dicembre, tutta colpa del Covid ma la signora Irma questa volta ha preferito stare accanto alla sua mamma, alla nonna della conduttrice. E’ serena Elisa Isoardi il giorno dopo la finale di Ballando con le Stelle, niente la rende triste dell’avventura appena finita, nemmeno quella fine che per lei significa molto. Confessa che domani inizierà a pensare cosa farà da grande. “Ballando è arrivato al momento giusto per tante cose, perché noi facciamo un lavoro che è bellissimo e dobbiamo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 22 novembre 2020) Ladinon sta bene ed è solo questo che a Da noi a ruota libera oggi l’ha fatta piangere, emozionare nel guardare la sua mamma che le ha inviato un messaggio. Questa volta la mamma dinon è riuscita a starle accanto, sembra non si vedano da dicembre, tutta colpa del Covid ma la signora Irma questa volta ha preferito stare accanto alla sua mamma, alladella conduttrice. E’ serenail giorno dopo la finale di Ballando con le Stelle, niente la rende triste dell’avventura appena finita, nemmeno quella fine che per lei significa molto. Confessa che domani inizierà a pensare cosa farà da grande. “Ballando è arrivato al momento giusto per tante cose, perché noi facciamo un lavoro che è bellissimo e dobbiamo ...

Eurosport_IT : Queste immagini parlano da sole ???? Le lacrime e l'inno dopo la vittoria del titolo di campionessa europea nell'omn… - infoitcultura : Ballando, Elisa Isoardi in lacrime: «Raimondo Todaro? Mi sto innamorando». Lui: «Scopriremo quello che siamo» - infoitcultura : Ballando, Elisa Isoardi in lacrime: «Raimondo Todaro? Mi sto innamorando» - yummygiammy : dopo questa esibizione di Elisa ci sarà di nuovo la Rossella in lacrime, la rima di razzi e i miei coglioni frantumati #BallandoConLeStelle - infoitcultura : Elisa Isoardi in lacrime a Ballando con le stelle: «Raimondo Todaro? Mi sto innamorando» -