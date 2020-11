Le ipotesi per il piano vaccino: "Ecco per chi scatta l'obbligo" (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Il direttore generale dell’Agenzia nazionale dei farmaco ha spiegato per quali categorie sarà obbligatorio il vaccino e come potrebbe avvenire la sorveglianza quando verranno somministrate le dosi Il vaccino contro il Covid sarà obbligatorio in Italia? No, o per lo meno non lo sarà per tutti. Ad affermarlo è stato il direttore generale dell’Agenzia nazionale dei farmaco, Nicola Magrini, intervenuto all'evento periofico Un vaccino per tutti al Festival di Ferrara Internazionale, che quest'anno a causa del coronavirus si è svolto online. "L'obbligatorietà è un meccanismo delicato che va riservato solo in casi estremi, come al personale sanitario e al personale delle Rsa, ma deve essere usato con molta cautela perché occorre stimolare invece la responsabilità e la fiducia individuale fornendo informazioni ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Il direttore generale dell’Agenzia nazionale dei farmaco ha spiegato per quali categorie sarà obbligatorio ile come potrebbe avvenire la sorveglianza quando verranno somministrate le dosi Ilcontro il Covid sarà obbligatorio in Italia? No, o per lo meno non lo sarà per tutti. Ad affermarlo è stato il direttore generale dell’Agenzia nazionale dei farmaco, Nicola Magrini, intervenuto all'evento periofico Unper tutti al Festival di Ferrara Internazionale, che quest'anno a causa del coronavirus si è svolto online. "L'obbligatorietà è un meccanismo delicato che va riservato solo in casi estremi, come al personale sanitario e al personale delle Rsa, ma deve essere usato con molta cautela perché occorre stimolare invece la responsabilità e la fiducia individuale fornendo informazioni ...

