Le conseguenze della bomba d'acqua sul Crotonese. Ed è ancora allerta (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - È allerta rossa per il maltempo in buona parte del Sud Italia, compresa la Calabria e soprattutto il Crotonese colpito ieri da un violento nubifragio. Un centinaio le famiglie ancora evacuate dalle proprie abitazioni e ospitato in strutture turistiche. La Protezione civile ha dichiarato l'allerta rossa su tutta la fascia ionica. A preoccupare maggiormente è l'ingrossamento del fiume Esaro, tenuto costantemente sotto controllo dai tecnici. Si tratta del corso d'acqua che attraversa alcuni quartieri popolari del capoluogo Crotone, come Fondo Gesù e San Francesco, dove nell'alluvione del 1996, che provocò anche sei vittime, si verificarono i danni. Le precipitazioni hanno ingrossato tutti i corsi d'acqua già al limite dello straripamento. Le vie di alcune zone ... Leggi su agi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Èrossa per il maltempo in buona parte del Sud Italia, compresa la Calabria e soprattutto ilcolpito ieri da un violento nubifragio. Un centinaio le famiglieevacuate dalle proprie abitazioni e ospitato in strutture turistiche. La Protezione civile ha dichiarato l'rossa su tutta la fascia ionica. A preoccupare maggiormente è l'ingrossamento del fiume Esaro, tenuto costantemente sotto controllo dai tecnici. Si tratta del corso d'che attraversa alcuni quartieri popolari del capoluogo Crotone, come Fondo Gesù e San Francesco, dove nell'alluvione del 1996, che provocò anche sei vittime, si verificarono i danni. Le precipitazioni hanno ingrossato tutti i corsi d'già al limite dello straripamento. Le vie di alcune zone ...

gennaromigliore : Siamo in un momento delicatissimo per la vita della nostra Regione. La #Campania è zona rossa e oggi, più che mai,… - borghi_claudio : @AnaFloraCastro1 @natolibero68 Vede, io lavoro per evitare che la gente debba tirare la cinghia ma per ottenere que… - sulsitodisimone : Le conseguenze della bomba d'acqua sul Crotonese. Ed è ancora allerta - Mariang47614228 : RT @LuigiColline: @AndreaOrlandosp Il direttore della RAI e il direttore di rete non sono né devono essere censori. Morra è il solo respons… - DipRoss : RT @solosumisura: caro @GiuseppeConteIT e cari tutti ma quello che è accaduto a @Morra deve portare a conseguenze nella gestione della RAI… -

Ultime Notizie dalla rete : conseguenze della Le conseguenze della bomba d'acqua sul Crotonese. Ed è ancora allerta AGI - Agenzia Giornalistica Italia Sgravi fiscali per agevolare le assunzioni delle donne: le proposte per la nuova manovra

Sono proprio le donne, infatti, a subire in prima persona le conseguenze della crisi economica e della perdita dei posti di lavoro. Per via dell’emergenza in atto, infatti, la disoccupazione è ...

Le conseguenze della bomba d'acqua sul Crotonese. Ed è ancora allerta

Le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello ... Siamo di fronte – conclude la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla ...

Sono proprio le donne, infatti, a subire in prima persona le conseguenze della crisi economica e della perdita dei posti di lavoro. Per via dell’emergenza in atto, infatti, la disoccupazione è ...Le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello ... Siamo di fronte – conclude la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla ...