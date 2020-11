Le aperture dei giornali spagnoli | “Atletico Madrid inarrestabile”

(Di domenica 22 novembre 2020) Iesaltano la vittoria dell’Atleticosul Barcellona, 1-0 deciso dalla rete del belga Yannick Ferreira Carrasco.“L’Atletico punta la Liga”, è il titolo di Marca. “, dice la copertina di As. Foto: Twitter ufficiale AtleticoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Monica22043399 : RT @martinoloiacono: Le prime 10/15 pagine dei quotidiani più diffusi sono ormai prevedibili: - cenone e aperture a Natale - aperturisti vs… - martinoloiacono : Le prime 10/15 pagine dei quotidiani più diffusi sono ormai prevedibili: - cenone e aperture a Natale - aperturisti… - Lorenzo_Dedalus : Vi segnalo che ING regala un buono Amazon da 100 per le nuove aperture dei conti correnti - infoitinterno : Berlusconi perde tre dei suoi che entrano nella Lega. Sono Carrara, Zanella e Ravetto che ha così commentato: 'Disa… - m_spagna : @MisssFreedom @NapolitanoIda @MPenikas @Liliana53542325 @ElioLannutti @isadoralarosa @IoCivico @piccolojason… -

Ultime Notizie dalla rete : aperture dei

alfredopedulla.com

"La verità - accusa La Rocca - è che ci sono medici che si stanno sacrificando dando l'anima in questa emergenza e ci sono quelli che invece non vogliono occuparsi di questi malati per potere continua ...Il primo Natale nell’epoca del Covid inizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo dpcm del presidente del Consiglio... Scopri di più ...