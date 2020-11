Lazio, disavventura per il nuovo aereo: arriva a Crotone ma… non riparte (Di domenica 22 novembre 2020) Non parte nel migliore dei modi l'avventura della Lazio col nuovo aereo che dovrebbe permettere a Immobile e compagni di spostarsi agevolemente per le varie trasferte. La prima gara esterna dall'annuncio del veivolo, infatti, è stata piuttosto movimentata. Le cattive condizioni meteo in quel di Crotone hanno impedito all'aereo biancoceleste di ripartire dalla città una volta atterrato.La squadra, infatti, che già aveva avuto un viaggo d'andata complicato a causa delle forti turbolenze, è stata obbligata a tornare in pullman verso Lamezia per poi prendere un volo Alitalia per tornare a Roma. Il Boeing 737 laziale non era in grado di poter trasportare la squadra in sicurezza e ripartirà solo una volta che il tempo sarà migliorato. che già avevano complicato il viaggio d'andata, non hanno permesso ai ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Non parte nel migliore dei modi l'avventura dellacolche dovrebbe permettere a Immobile e compagni di spostarsi agevolemente per le varie trasferte. La prima gara esterna dall'annuncio del veivolo, infatti, è stata piuttosto movimentata. Le cattive condizioni meteo in quel dihanno impedito all'biancoceleste di ripartire dalla città una volta atterrato.La squadra, infatti, che già aveva avuto un viaggo d'andata complicato a causa delle forti turbolenze, è stata obbligata a tornare in pullman verso Lamezia per poi prendere un volo Alitalia per tornare a Roma. Il Boeing 737 laziale non era in grado di poter trasportare la squadra in sicurezza e ripartirà solo una volta che il tempo sarà migliorato. che già avevano complicato il viaggio d'andata, non hanno permesso ai ...

