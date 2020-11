L’avvocato di Trump Sidney Powell promette un’azione legale “biblica” nei prossimi giorni (Di domenica 22 novembre 2020) L’avvocato della campagna elettorale di Trump, Sidney Powell , sabato ha detto che gli avvocati del presidente presenteranno una causa di proporzioni “bibliche”, sostenendo che alcuni funzionari elettorali sono stati coinvolti in uno schema pay-to-play con un importante produttore di software di voto.“Abbiamo tonnellate di prove; è così tanto… è difficile mettere insieme tutto “, ha detto Powell a Newsmax . Non ha fornito o approfondito le prove. “Si spera che questa settimana prepareremo tutto per l’archiviazione, e sarà biblico”, ha affermato Powell, aggiungendo che “è un progetto enorme per consolidare questa accusa di frode insieme alle prove che voglio inserire”.Powell ha affermato che gli algoritmi del sistema di voto hanno fornito ai democratici 35.000 voti ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 22 novembre 2020)della campagna elettorale di, sabato ha detto che gli avvocati del presidente presenteranno una causa di proporzioni “bibliche”, sostenendo che alcuni funzionari elettorali sono stati coinvolti in uno schema pay-to-play con un importante produttore di software di voto.“Abbiamo tonnellate di prove; è così tanto… è difficile mettere insieme tutto “, ha dettoa Newsmax . Non ha fornito o approfondito le prove. “Si spera che questa settimana prepareremo tutto per l’archiviazione, e sarà biblico”, ha affermato, aggiungendo che “è un progetto enorme per consolidare questa accusa di frode insieme alle prove che voglio inserire”.ha affermato che gli algoritmi del sistema di voto hanno fornito ai democratici 35.000 voti ...

