Lanterne di Feltro Natalizie 2020 | senza cuciture | super veloci e di grande effetto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 22 novembre 2020) Siete alla ricerca di un’idea regalo fantastica, da donare in occasione del Natale ai vostri amici? Ecco, di seguito come creare una lanterna inl’uso didi: occorrente Per realizzare una lanterna in, avrete bisogno di: Dei fogli di cartoncino Qualche molletta di legno per il bucato Un paio di forbici Una penna Una piccola candela al led Colla a caldodi colore rosso Nastri di raso e di stoffa di due colori diversi (oro e rosso) Decorazioni varie (due campanellini dorati ed un ciondolo a forma di stella). Tagliare le sagome Con un paio di forbici, tagliare le varie sagome dal cartamodello, che vi serviranno per realizzare la lanterna. Vi serviranno: un rettangolo ...