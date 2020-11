L’Agenzia del Farmaco: “Il vaccino anti-Covid in arrivo è sicuro, tutte le fasi di validazione sono state rispettate. Sicurezza verificata” (Di domenica 22 novembre 2020) Il vaccino anti-Covid in arrivo è sicuro, perchè “tutte le fasi di validazione e valutazione sono state rispettate, nessuna tappa è stata saltata“. Dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi dalle parole di Andrea Crisanti, il direttore di microbiologia all’Università di Padova che ne aveva messo in dubbio la Sicurezza, ora interviene anche l’Aifa, L’Agenzia italiana del Farmaco, per rassicurare sul fatto che tutti i protocolli sono stati rispettati, motivo per cui non ci sono ragioni valide per dubitare dell’efficacia del vaccino che le case farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Ilin, perchè “ledie valutazione, nessuna tappa è stata saltata“. Dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi dalle parole di Andrea Cris, il direttore di microbiologia all’Università di Padova che ne aveva messo in dubbio la, ora interviene anche l’Aifa,italiana del, per rassicurare sul fatto che tutti i protocollistati rispettati, motivo per cui non ciragioni valide per dubitare dell’efficacia delche le case farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno ...

