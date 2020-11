La testimonianza della persona offesa (Di domenica 22 novembre 2020) ILARIA PARLATO - può legittimare una sentenza di condanna. Affinché ciò avvenga occorre, tuttavia, la sussistenza di taluni requisiti. Leggi su studiocataldi (Di domenica 22 novembre 2020) ILARIA PARLATO - può legittimare una sentenza di condanna. Affinché ciò avvenga occorre, tuttavia, la sussistenza di taluni requisiti.

La7tv : #dimartedi Massimo Giannini: 'Ho fatto una tac ai polmoni, si vedono le tracce della malattia che sono rimaste. Bis… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 Rai3 Prima indagato, poi minacciato di morte. Solo per aver segnalato alcune macchine in doppi… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - trescogli : @elicriso2 @PMO_W Non credo che a quel tempo ci fossero contratti sindacali... Specializzati dall'esperienza della… - TIG_italia : La gestione della #CyberResilience durante la pandemia nella testimonianza di Domenico De Angelis, Head of Group Gu… -