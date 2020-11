La strage del Covid: Salerno città piange due nuove vittime, un altro decesso a Buonabitacolo (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid-19: muore un 34enne ad Agropoli, nuovi casi a Caggiano e Pagani 21 novembre 2020 Covid-19: anziano già malato di Sassano muore in ospedale 21 novembre 2020 Covid-19: anziana muore a Nocera ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 23 novembre 2020)-19: muore un 34enne ad Agropoli, nuovi casi a Caggiano e Pagani 21 novembre 2020-19: anziano già malato di Sassano muore in ospedale 21 novembre 2020-19: anziana muore a Nocera ...

matteosalvinimi : Cinque anni fa a Parigi la strage del #Bataclan, 130 vite spezzate, di tante nazionalità - tra cui la nostra connaz… - repubblica : Stacca il tubo del gas per uccidersi con i due figli, ma i bambini chiamano i vicini: evitata strage a Sondrio. Arr… - fattoquotidiano : Nessuna giustizia e niente risarcimenti per i familiari delle 140 vittime del Moby Prince, il traghetto che il 10 a… - krudesky : RT @Zbarskij: Il salvacondotto di Saevecke fu l’essere reclutato verso la fine degli anni '40 dai servizi statunitensi. Finì così nell'«arm… - PiuValliTV : IL LOCKDOWN NON FERMA LA STRAGE Nel pomeriggio di questo sabato 20 novembre, attorno alle 156.30 a Fara Gera D'Ad… -

Ultime Notizie dalla rete : strage del La strage del Covid: Salerno città piange due nuove vittime, un altro decesso a Buonabitacolo SalernoToday La piena del Volturno travolge auto, i carabinieri eroici salvano avvocatessa e sua madre: tragedia sfiorata

Ancora disagi maltempo, anziano scivola in una pozzanghera: ricoverato in ospedale. Dopo le abbondanti precipitazioni di ieri, le conseguenze si segnalano anche nel comune di San... Aversa.Nella notta ...

Valtellina: tenta il suicidio con i figli che però la salvano, arrestata 46enne

Non si conoscono i motivi alla base del gesto. L'accusa per lei è di tentata strage e tentato omicidio aggravato. Quel giorno alla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Sondrio è arrivata ...

Ancora disagi maltempo, anziano scivola in una pozzanghera: ricoverato in ospedale. Dopo le abbondanti precipitazioni di ieri, le conseguenze si segnalano anche nel comune di San... Aversa.Nella notta ...Non si conoscono i motivi alla base del gesto. L'accusa per lei è di tentata strage e tentato omicidio aggravato. Quel giorno alla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Sondrio è arrivata ...