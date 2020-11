La Roma dà spettacolo (3-0 al Parma) e Mkhitaryan è un gran bel giocatore (Di domenica 22 novembre 2020) . Il Parma non è un ostacolo insormontabile ma la Roma di Fonseca è certamente una delle più interessanti del campionato. Come il Napoli, la sola sconfitta è avvenuta a tavolino dopo il pasticcio delle liste a Verona. Sul campo non ha mai perso. Oggi la Roma ha surclassato il Parma per 3-0 con una doppietta dell’armeno Mkhitaryan che è un gioiello di calciatore ormai giunto a cinque gol in campionato: la tripletta a Genova e la doppietta oggi. È stato bravo l’allenatore portoghese a saperlo aspettare e a modellare il gioco in base alle sue caratteristiche. La Roma gioca a calcio e lo sta facendo senza Zaniolo e adesso anche senza Dzeko. Fonseca ha giustamente definito Mkhitaryan un giocatore molto intelligente La Roma è adesso seconda ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) . Ilnon è un ostacolo insormontabile ma ladi Fonseca è certamente una delle più interessanti del campionato. Come il Napoli, la sola sconfitta è avvenuta a tavolino dopo il pasticcio delle liste a Verona. Sul campo non ha mai perso. Oggi laha surclassato ilper 3-0 con una doppietta dell’armenoche è un gioiello di calciatore ormai giunto a cinque gol in campionato: la tripletta a Genova e la doppietta oggi. È stato bravo l’allenatore portoghese a saperlo aspettare e a modellare il gioco in base alle sue caratteristiche. Lagioca a calcio e lo sta facendo senza Zaniolo e adesso anche senza Dzeko. Fonseca ha giustamente definitounmolto intelligente Laè adesso seconda ...

napolista : La Roma dà spettacolo (3-0 al Parma) e Mkhitaryan è un gran bel giocatore La Roma non ha mai perso, se non a tavol… - Infoegio : Top story: URBAN AREA 2020 poster art edition | Informagiovani Roma - WiAnselmo : #SerieA: ribaltone Inter ma la Roma dà spettacolo, ok Bologna e Sassuolo con De Zerbi capolsita. Risultati e classi… - AMazzoli : Top story Informagiovani: #nonfermiamoleidee: Collezione da ascoltare | Informagiovani Roma - Mediagol : #SerieA: ribaltone Inter ma la Roma dà spettacolo, ok Bologna e Sassuolo con De Zerbi capolsita. Risultati e classi… -