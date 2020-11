La risata di Selvaggia Roma al GF Vip diventa virale: il web impazzisce per un video con Maria Teresa Ruta (Di domenica 22 novembre 2020) Selvaggia Roma è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip sconvolgendo gli equilibri e le dinamiche già in corso. Durante queste ore, l’influencer da un milione di follower, ha fatto letteralmente impazzire il pubblico del web per via della sua risata trascinante. La risata di Selvaggia Roma al GF Vip va impazzire il web Nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 22 novembre 2020)è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip sconvolgendo gli equilibri e le dinamiche già in corso. Durante queste ore, l’influencer da un milione di follower, ha fatto letteralmente impazzire il pubblico del web per via della suatrascinante. Ladial GF Vip va impazzire il web Nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

valeriabelliSk : RT @robertcasolino: Stefania: “Selvaggia??scusa??in??esclusiva??soltanto??per??noi??del??guardino??ci??puoi??far??sentire??la??tua??risata??di??stanotte?? Ma… - Frances55062856 : RT @cleaning5555: la cosa più bella è la combo tra la risata ormai iconica di mtr e quella inaspettata di selvaggia aiuto #gfvip https://t… - stylensong : RT @TINYRECHE: PER FAVORE LA RISATA DI SELVAGGIA SEMBRA IL SUONO CHE FANNO I MAIALINI DI GOMMA QUANDO LI SCHIACCI #GFVIP - AlessiaCarbona2 : RT @TINYRECHE: PER FAVORE LA RISATA DI SELVAGGIA SEMBRA IL SUONO CHE FANNO I MAIALINI DI GOMMA QUANDO LI SCHIACCI #GFVIP - quickarianaa : RT @axxocean: NON HO MAI RISO COSÌ TANTO VI GIURO, LA RISATA DI SELVAGGIA, MARIA TERESA CHE URLA, TOMMASO CHE CHIEDE SE VA TUTTO BENE E FRA… -