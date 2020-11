La riapertura della scuola non è all' ordine del giorno

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 22 novembre 2020) Sullaniente di nuovo all’interno del governo è stato deciso, e nemmeno discusso. Il tema del ritorno in classe per i ragazzi attualmente in didattica a distanza è in stand by. Molto dipenderà dal confronto tra i delegati scientifici regionali con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, e poi dal tavolo tra governo e Regioni in vista del prossimo Dpcm. L’appuntamento è, insomma, dopo il 3 dicembre – data in cui scadranno le misure oggi in vigore - ma alla luce dell’andamentocurva epidemiologica nelle prossime due settimane. Come a dire: impossibile fare previsioni in questo momento. In concreto, però, è molto facile che i licei e tutte le secondarie di secondo grado non riapriranno le porte prima del 7 gennaio 2021. Per forza di inerzia e per i tempi troppo stretti. Tra il Ponte dell’Immacolata e le vacanze ...