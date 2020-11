La procidana che ha isolato il Covid-19: «Il vaccino non basterà, il virus durerà per molto tempo» (Di domenica 22 novembre 2020) Carlo Verdelli, sul Corriere della Sera, intervista Maria Rosaria Capobianchi, 67 anni, procidana, che guida uno dei laboratori di virologia più accreditati d’Europa, presso lo Spallanzani di Roma. E lì ha isolato il Covid-19. Scrive Verdelli: Una veterana molto autorevole, che non ha partecipato alla recente e permanente giostra degli esperti in tv, ma che ha combattuto nella trincea della ricerca molte battaglie insidiose, dalla prima Sars del 2002 all’influenza suina del 2009, fino all’Ebola, identificato nel 1976 nel cuore dell’Africa e protagonista nel 2014 di un’ epidemia che ha sfiorato il mondo occidentale. «Non c’è niente di strano in questa incertezza. L’unico virus che finora l’umanità ha completamente debellato è il vaiolo. Qualsiasi prospettiva di un’uscita rapida da questa pandemia, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Carlo Verdelli, sul Corriere della Sera, intervista Maria Rosaria Capobianchi, 67 anni,, che guida uno dei laboratori di virologia più accreditati d’Europa, presso lo Spallanzani di Roma. E lì hail-19. Scrive Verdelli: Una veteranaautorevole, che non ha partecipato alla recente e permanente giostra degli esperti in tv, ma che ha combattuto nella trincea della ricerca molte battaglie insidiose, dalla prima Sars del 2002 all’influenza suina del 2009, fino all’Ebola, identificato nel 1976 nel cuore dell’Africa e protagonista nel 2014 di un’ epidemia che ha sfiorato il mondo occidentale. «Non c’è niente di strano in questa incertezza. L’unicoche finora l’umanità ha completamente debellato è il vaiolo. Qualsiasi prospettiva di un’uscita rapida da questa pandemia, ...

PROCIDA – Dal 9 dicembre 2020 al giugno 2021 riparte il progetto «Il mondo salvato dai ragazzini»: percorso formativo, culturale e di inclusione sociale (in sinergia tra associazionismo, istituzioni, ...

