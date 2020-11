La principessa Mako del Giappone non ha cambiato idea | «Sposerò Kei Komuro»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Le nozze di Mako del Giappone col «plebeo» Kei Komuro, annunciate nel 2017 e già saltate due volte, si faranno. Ma restano senza data. La principessa, 29 anni compiuti lo scorso ottobre, figlia maggiore del principe ereditario Akishino e di sua moglie Kiko, lo ha fatto sapere in un comunicato diramato dalla Casa imperiale del Crisantemo: «In questo momento è difficile annunciare una data, ma ci consulteremo con le nostre famiglie per procedere con il matrimonio». Nel comunicato, come riporta Japan Times, la nipote dell’imperatore Naruhito precisa che lei e il fidanzato avvocato, che da mesi vivono separati da migliaia di chilometri (lui sta terminando gli studi negli Stati Uniti), sono «insostituibili l’uno per l’altro». E che il loro matrimonio, nonostante tanti ostacoli, «è una scelta» che «non è mai stata messo in dubbio».