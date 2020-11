La previsione della Capua | Italia a un passo dalla svolta

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 22 novembre 2020) Federico Garau La virologa è intervenuta all'evento "Focus live", e ha lanciato un appello: "Questo sarà il Natalefamiglia ristretta. Vi prego rispettatelo questo virus perché non possiamo permetterci di far finta che non esista" Nella lotta contro il Coronavirus il nostro Paese sarebbe ormai arrivato ad un punto di: questa almeno l'opionionedottoressa Ilaria, direttrice di un dipartimento dell'Emerging Pathogens Institute dell'UniversitàFlorida. Intervenuta a "Focus live", manifestazione di divulgazione scientifica organizzata da Focus presso il Museo Scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, l'esperta è tornata a parlare dell'emergenza sanitaria, e si è detta fiduciosa, precisando comunque che tutti i Paesi del mondo devono prepararsi per non ...