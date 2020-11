La polemica di Ghali contro il blackface a «Tale e Quale Show» e gli altri gossip del weekend

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Venerdì sera, quando su RaiUno è andata in onda l’ultima puntata di Tale e Quale Show, Sergio Muniz ha interpretato Ghali. E, come spesso accade nel programma condotto da Carlo Conti, il suo viso è stato dipinto di nero. Cosa, questa, che l’indomani ha suscitato l’orrore del rapper. «Non sto dicendo che c’era del razzismo. Sto dicendo che il blackface è qualcosa di cui lo spettacolo non ha bisogno. È nato per un motivo, denigrare le persone di colore in America. Veniva usato per spaventare i bambini, erano attori bianchi che si travestivano da persone di colore e compivano atti osceni», si è trovato a precisare Ghali, che attraverso le proprie Instagram Stories ha duramente criticato l’abitudine di dipingere di nero il viso di chi si trovi ad imitare un artista di colore. «Per offendere qualcuno basta essere ignoranti, non bisogna per forza essere razzisti o guidati dall’odio», ha detto il cantante, spiegando come «La comunità nera più volte ha chiesto a questo programma di smetterla. Nel mondo, non lo fa più nessuno e gli altri Paesi scrivono articoli su di noi», ha continuato Ghali, consigliando al proprio pubblico di dedicarsi su Netflix alla visione del documentario I’m not your negro.