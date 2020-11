"La moglie dovrebbe chiedere il divorzio". Santanchè, bomba Calabria su Gaudio e governo (Di domenica 22 novembre 2020) «Mi ha colpito il comportamento di Eugenio Gaudio», mi scrive su Novella 2000 Daniela Santanchè, «prima fa dire il suo nome dal governo come commissario alla sanità calabrese (gaudium magnum; habemus papam), dopo di che ha fatto un'improvvisa retromarcia e la cosa grave è che ha dato la colpa alla moglie: "non vuole trasferirsi...", ma stiamo scherzando?». Sempre colpa delle donne? Gaudio ha 64 anni. Cosentino, ex rettore dell'Università La Sapienza di Roma. È stato anche professore all'Università dell'Aquila dal 1987, dove dal 1997 al 2000 è stato Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Cosenza, Roma, L'Aquila, uno abituato ai traslochi, eppure ha detto: «Motivi personali e familiari me lo impediscono: mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro». La ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) «Mi ha colpito il comportamento di Eugenio», mi scrive su Novella 2000 Daniela, «prima fa dire il suo nome dalcome commissario alla sanità calabrese (gaudium magnum; habemus papam), dopo di che ha fatto un'improvvisa retromarcia e la cosa grave è che ha dato la colpa alla: "non vuole trasferirsi...", ma stiamo scherzando?». Sempre colpa delle donne?ha 64 anni. Cosentino, ex rettore dell'Università La Sapienza di Roma. È stato anche professore all'Università dell'Aquila dal 1987, dove dal 1997 al 2000 è stato Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Cosenza, Roma, L'Aquila, uno abituato ai traslochi, eppure ha detto: «Motivi personali e familiari me lo impediscono: mianon ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro». La ...

Ultime Notizie dalla rete : moglie dovrebbe DOPO LA MOGLIE IL VIRUS UCCIDE ANCHE IL MARITO ReteAbruzzo.com I PAESI DELLA MONTAGNA SALUTANO IL DOTTOR ROBERTO GASPARETTI

Rocca ha dichiarato di amare alla follia Miriam e di avere, invece, un semplice rapporto d’amicizia con Lucrezia Lando. LEGGI ANCHE —> Lucrezia Lando sta male? Gilles… Leggi ...

