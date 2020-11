«La cocaina gestisce la tua vita»

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 22 novembre 2020) Ne avevamo già parlato la scorsa settimana. E oggi pubblichiamo la video intervista a Matteo Cambi la cui storia e le cui vicende personali sono state paragonate al caso Genovese. Ma l’imprenditore spiega a Giornalettismo quali siano le differenze e perché quel paragone sia del tutto fuori luogo. E non solo. Si parla anche di dipendenza dalle droghe e di come riescano non solo a condizionare, ma a gestire del tutto ladi una persona. LEGGI ANCHE > Matteo Cambi: «Non associate la mia storia a quella di Genovese. Spero in pene severe» «Quando pippavo, arrivavo anche a 8-9 pezzi al giorno. Io credevo di gestire la situazione ma era la situazione e la coca a gestire me. Anche per Genovese è stato così. Sotto effetto diho comprato un jet privato, una cintura di brillanti di Brad Pitt e una volta al ristorante ho chiesto il conto e le ...