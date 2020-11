“La classe”, il trionfo francese a Cannes e la doppietta italiana (Di domenica 22 novembre 2020) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Prendiamo il nostro aereo e dall’America voliamo in Francia. Abbiamo deciso infatti di parlarvi di un film che ha vinto nel 2008 la Palma d’oro al Festival di Cannes. Una pellicola preferita a due importanti film italiani che riuscirono comunque a realizzare una splendida doppietta non senza qualche controversia. I film di cui stiamo parlando sono “Gomorra” e “Il divo”. A vincere Cannes quell’anno fu il film francese “La classe” di Laurent Cantet. La classe e il mondo della scuola di Cantet “La classe”, il cui titolo originale è “Entre les murs”, è tratto da un romanzo di François Bégaudeau che è anche protagonista del film. Bégaudeau è infatti un insegnante di scuola media che ha raccontato la sua esperienza facendoci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Prendiamo il nostro aereo e dall’America voliamo in Francia. Abbiamo deciso infatti di parlarvi di un film che ha vinto nel 2008 la Palma d’oro al Festival di. Una pellicola preferita a due importanti film italiani che riuscirono comunque a realizzare una splendidanon senza qualche controversia. I film di cui stiamo parlando sono “Gomorra” e “Il divo”. A vincerequell’anno fu il film“Ladi Laurent Cantet. La classe e il mondo della scuola di Cantet “La, il cui titolo originale è “Entre les murs”, è tratto da un romanzo di François Bégaudeau che è anche protagonista del film. Bégaudeau è infatti un insegnante di scuola media che ha raccontato la sua esperienza facendoci ...

carlaruocco1 : La mia piena solidarietà a @NicolaMorra63 , l'attacco strumentale e trasversale che sta subendo, in questo momento… - AmiciUfficiale : La classe di #Amici20 è ufficialmente formata! OGGI inizieranno le lezioni, avete già un vostro allievo preferito?… - AndreaMarcucci : Dopo la Pfizer, un'altra azienda americana, la Moderna, con una efficacia al 94,5%. Da questo incubo, è l'unica cos… - goocciole : porco dio veramente se questo non se ne va dalla mia classe ce lo caccio io a calci in culo , mette sempre tutta la… - nativo_e : RT @GiorgiaMeloni: Morra (M5S): “Ognuno ha la classe politica che si merita e che ha votato”. Vero. Tipo: Di Maio, Toninelli, Morra, Crimi… -

Ultime Notizie dalla rete : “La classe” Marzo 2015 – HGnews HG news