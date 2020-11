La biologa che ha isolato il virus: “Resterà per molto tempo” (Di domenica 22 novembre 2020) Federico Garau “L'emergenza che abbiamo è quella di rallentare la corsa del virus, mitigarne gli effetti, senza arrestare del tutto il sistema. La giusta misura è difficilissima da trovare”, spiega la dottoressa Capobianchi Non ci libereremo tanto presto del Coronavirus, questa la convinzione della dottoressa Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”. Intervistata da “Il Corriere della Sera”, la biologa ora conosciuta per aver isolato il Sars-CoV-2 in Italia, spiega che c'è ancora tanto da fare e da conoscere prima di poter finalmente lasciarci alle spalle il patogeno. “L'unico virus che finora l'umanità ha completamente debellato è il vaiolo. Qualsiasi prospettiva di un'uscita rapida da ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Federico Garau “L'emergenza che abbiamo è quella di rallentare la corsa del, mitigarne gli effetti, senza arrestare del tutto il sistema. La giusta misura è difficilissima da trovare”, spiega la dottoressa Capobianchi Non ci libereremo tanto presto del Corona, questa la convinzione della dottoressa Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”. Intervistata da “Il Corriere della Sera”, laora conosciuta per averil Sars-CoV-2 in Italia, spiega che c'è ancora tanto da fare e da conoscere prima di poter finalmente lasciarci alle spalle il patogeno. “L'unicoche finora l'umanità ha completamente debellato è il vaiolo. Qualsiasi prospettiva di un'uscita rapida da ...

