La battaglia solitaria della ministra Azzolina | «Riapriamo i negozi? Allora anche le scuole» L’ipotesi sul piano | ma solo dal 7 gennaio

(Di domenica 22 novembre 2020) QuellaLuciasul ritorno a scuola nonostante la pandemia di Coronavirus è una vera e propriacombattuta praticamente da sola nel governo. E non mancano fino alle ultime ore gli scontri con i ministri che, intanto, si dividono su possibili riaperture natalizie, mapere ristoranti. «Sono contentaio perché la curva si sta appiattendo – ha detto lanell’ultimo vertice notturno a palazzo Chigi, come riporta il CorriereSera – ma c’è una cosa che non capisco. Percepisco una grande euforia, vi sento parlare di aprire ie i ristoranti ma nessuno di voi ha qualcosa da dire sulla scuola? Davvero pensate che con il Dpcm del 3 dicembre si possa riaprire ...