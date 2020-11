La Asl sui nuovi posti letto Covid a Barga: 'Percorsi sicuri e personale impiegato in maniera appropriata' (Di domenica 22 novembre 2020) L'Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce che all'ospedale di Barga è prevista da martedì 24 novembre 2020 l'apertura di due aree Covid con 10 posti letto di cure intermedie ( low care ) e 10 posti ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 22 novembre 2020) L'Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce che all'ospedale diè prevista da martedì 24 novembre 2020 l'apertura di due areecon 10di cure intermedie ( low care ) e 10...

98 casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11.00, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi r ...

Hotel a quattro stelle in zona Duomo sarà trasformato in albergo sanitario

PISA. Il Grand Hotel Bonanno, un quattro stelle in zona Duomo, diventerà un albergo sanitario. Ad annunciarlo è il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. «Due novità importanti - scrive su ...

