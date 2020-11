l coordinatore del Cts si è soffermato anche sugli spostamenti tra Regioni: "Mobilità interregionale dipende dai dati" (Di domenica 22 novembre 2020) I Covid, Miozzo: “Per evitare assembramenti a Natale servono sanzioni rigorose” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 22 novembre 2020) I Covid, Miozzo: “Per evitare assembramenti a Natale servono sanzioni rigorose” su Notizie.it.

RaiNews : #Coronavirus, il coordinatore del CTS Miozzo: no assembramenti per #Natale o terza ondata a gennaio. Controlli e sa… - alexbarbera : “C’è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito ed è quella delle scuole, sacrificata dai politici in nome di una… - AzzolinaLucia : Il Dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, nella sua intervista sul Corriere della S… - cicap_piemonte : @a_a_f_t, coordinatore nazionale del CICAP, racconta qui di una Torino tanto interessante quanto diversa da quella… - Open_gol : Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico: «Evitare l’assembramento da shopping, altrimenti salta tutto» -

Ultime Notizie dalla rete : coordinatore del Il coordinatore del CTS Miozzo: no assembramenti per Natale o terza ondata a gennaio Rai News Covid, Miozzo: “Per evitare assembramenti a Natale servono sanzioni rigorose”

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ha dichiarato che a Natale servano misure rigorose per evitare contagi da Covid. “Per evitare l’assembramento da shopping – dice – ci ...

È morto Beppe Modenese, lo stratega del Made in Italy nel mondo

Soprannominato 'primo ministro della moda Italiana' ha incoraggiato nuovi talenti più di chiunque altro, contribuendo alla nascita del sistema moda e all'affermazione di Milano come capitale del fashi ...

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ha dichiarato che a Natale servano misure rigorose per evitare contagi da Covid. “Per evitare l’assembramento da shopping – dice – ci ...Soprannominato 'primo ministro della moda Italiana' ha incoraggiato nuovi talenti più di chiunque altro, contribuendo alla nascita del sistema moda e all'affermazione di Milano come capitale del fashi ...