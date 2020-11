Kompatscher | senza screening rischio 95 000 casi

(Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - "Con lodi massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Se non li avessimo ...

Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in conferenza stampa ... di massa in Slovacchia il dato è stato dell'1,5%". "Senza screening rischiavamo un lockdown ben oltre Natale ..."Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Se non li avessimo individuati, avendo in Alto Adige ...