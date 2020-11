“Ko” Milly Carlucci | colpo durissimo | la notizia arriva poche ore dopo la finale di Ballando con le stelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 22 novembre 2020) Sabato 20 novembre è andato in scena, anzi in onda, l’ennesimo duello tra due programmi molto seguiti dal pubblico. Da un lato ladi “con le”, con la vittoria,mille colpi di scena ed imprevisti, di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Dall’altro lato la semidi “Tu sì que vales” che ha vissuto momenti di grandissima ilarità come nel caso del sensitivo che ha fatto spogliare Rudy Zerbi fino a lasciarlo praticamente in mutande. Ebbene anche se entrambi hanno mostrato i muscoli i dati parlano chiaro, c’è un vincitore. Prima, però, andiamo a rivivere l’emozionantedel programma diche ha visto la coppia Rocca-Lando vincere con il 58% dei voti da casa. Medaglia d’argento, per così dire, a Paolo Conticini e ...