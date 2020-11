Klopp | “Annata complicata ma vogliamo rimanere in vetta Credo che Salah sarà a disposizione mercoledì”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il Liverpool di Jurgenha superato agevolmente il Leicester e raggiunto ladella Premier League da dividere col Tottenham di Mourinho, così ha parlato il tecnico in conferenza stampa:“Sono molto contento della prestazione che i ragazzi hanno fatto. Venerdì abbiamo fatto il primo allenamento insieme con tutta la squadra visto che molti sono rientrati dalle nazionali. Non era semplice dopo le fatiche di questa pausa, anche perché molti dei miei giocatori hanno dovuto sostenere viaggi continentali. Con tutte le problematiche che abbiamo avuto, e gli infortuni, secondo me la squadra ha fatto qualcosa di speciale. Sono contento di aver raggiunto ladella classifica, è una stagionema noiin.Davanti siamo stati ottimi, ...