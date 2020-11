Kate Middleton e William, su Instagram il dolore per la morte del cane: “Ci mancherà” (Di domenica 22 novembre 2020) Kate Middleton e il Principe William hanno dato l’ultimo saluto a Lupo, il loro amato cane che da tempo era ormai membro a tutti gli effetti della loro splendida famiglia. Sul profilo Instagram della coppia, è arrivato l’annuncio che ha scosso gli animi e lasciato un grande dolore in tutti coloro che seguono le vicissitudini della Royal Family. “Purtroppo lo scorso fine settimana il nostro amato cane Lupo è morto. È stato al centro della nostra famiglia per nove anni e ci mancherà moltissimo” – con queste poche parole, che accompagnano una bellissima foto del cocker spaniel, Kate e William danno sfogo alla loro sofferenza per la dolorosa perdita, rendendo omaggio al fedele amico a quattro zampe che ha tenuto loro compagnia per molti ... Leggi su dilei (Di domenica 22 novembre 2020)e il Principehanno dato l’ultimo saluto a Lupo, il loro amatoche da tempo era ormai membro a tutti gli effetti della loro splendida famiglia. Sul profilodella coppia, è arrivato l’annuncio che ha scosso gli animi e lasciato un grandein tutti coloro che seguono le vicissitudini della Royal Family. “Purtroppo lo scorso fine settimana il nostro amatoLupo è morto. È stato al centro della nostra famiglia per nove anni e ci mancherà moltissimo” – con queste poche parole, che accompagnano una bellissima foto del cocker spaniel,danno sfogo alla loro sofferenza per la dolorosa perdita, rendendo omaggio al fedele amico a quattro zampe che ha tenuto loro compagnia per molti ...

