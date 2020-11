Juventus U23-Pistoiese, Zauli: “Ottima prima mezz’ora, Petrelli ha qualità” (Di domenica 22 novembre 2020) Il tecnico della Juventus U23 Zauli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Juventusnews24.com dopo la vittoria casalinga contro la Pistoiese allo stadio Moccagatta di Alessandria. Commenta una vittoria che mancava dal 25 ottobre. A decidere il match una tripletta del giovane Petrelli che permette alla squadra bianconera di superare la compagine di Pistoia. Il mister ha posto l’accento sulla prestazione della squadra: “Una prima mezz’ora di gioco ottima sotto il punto di vista dell’aggressività e della tecnica che ci hanno permesso di portare il risultato sul 3 a 0”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Juventus, allenamento alla Continassa: testa alla Champions Lamberto ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Il tecnico dellaU23ha rilasciato alcune dichiarazioni anews24.com dopo la vittoria casalinga contro laallo stadio Moccagatta di Alessandria. Commenta una vittoria che mancava dal 25 ottobre. A decidere il match una tripletta del giovaneche permette alla squadra bianconera di superare la compagine di Pistoia. Il mister ha posto l’accento sulla prestazione della squadra: “Unadi gioco ottima sotto il punto di vista dell’aggressività e della tecnica che ci hanno permesso di portare il risultato sul 3 a 0”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:, allenamento alla Continassa: testa alla Champions Lamberto ...

Alvaro Morata si dimostra ancora una volta un ragazzo d'oro. Stavolta lo spagnolo si è fatto notare per un regalo speciale ad un calciatore della Juventus ...

Il primo 2001 a segnare una tripletta in Serie C. Un giorno che Elia Petrelli, attaccante della Juventus U23, difficilmente dimenticherà. Sotto gli occhi di Andrea Pirlo e ...

Il primo 2001 a segnare una tripletta in Serie C. Un giorno che Elia Petrelli, attaccante della Juventus U23, difficilmente dimenticherà. Sotto gli occhi di Andrea Pirlo e ...