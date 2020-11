Juventus U23-Pistoiese 3-2, giornata da sogno per Petrelli (Di domenica 22 novembre 2020) La Juventus U23 di Zauli batte la Pistoiese per 3-2 e torna alla vittoria dopo 4 partite dall’ultima in casa proprio di un’altra toscana, la Lucchese. Il risultato è maturato nella prima mezz’ora durante la quale l’eroe di giornata, Elia Petrelli, ha segnato la sua prima tripletta tra i professionisti, salendo a quota 4 gol in campionato. Con questa vittoria, ottenuta sotto gli occhi di Andrea Pirlo, la Juventus sale a quota 16 punti dopo 10 giornate, in piena zona play-off e con due partite da recuperare. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Juventus, allenamento alla Continassa: testa alla Champions Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23Juventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) LaU23 di Zauli batte laper 3-2 e torna alla vittoria dopo 4 partite dall’ultima in casa proprio di un’altra toscana, la Lucchese. Il risultato è maturato nella prima mezz’ora durante la quale l’eroe di, Elia, ha segnato la sua prima tripletta tra i professionisti, salendo a quota 4 gol in campionato. Con questa vittoria, ottenuta sotto gli occhi di Andrea Pirlo, lasale a quota 16 punti dopo 10 giornate, in piena zona play-off e con due partite da recuperare. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:, allenamento alla Continassa: testa alla Champions Lamberto Zauli, allenatore dellaUnder 23...

Alvaro Morata si dimostra ancora una volta un ragazzo d'oro. Stavolta lo spagnolo si è fatto notare per un regalo speciale ad un calciatore della Juventus

Il primo 2001 a segnare una tripletta in Serie C. Un giorno che Elia Petrelli, attaccante della Juventus U23, difficilmente dimenticherà. Sotto gli occhi di Andrea Pirlo

Alvaro Morata si dimostra ancora una volta un ragazzo d'oro. Stavolta lo spagnolo si è fatto notare per un regalo speciale ad un calciatore della Juventus ...Il primo 2001 a segnare una tripletta in Serie C. Un giorno che Elia Petrelli, attaccante della Juventus U23, difficilmente dimenticherà. Sotto gli occhi di Andrea Pirlo e ...