Juventus, speranza Bernardeschi: contro il Cagliari ha convinto (Di domenica 22 novembre 2020) La stagione terminata ad agosto, culminata con l'eliminazione in Champions da parte del Lione, non rimarrà negli annali della storia della Juventus, né tra i ricordi della carriera bianconera di Federico Bernardeschi. Acquistato dalla Fiorentina per 40 milioni – nell'estate del 2017 – il centrocampista si è fatto riconoscere per una buona tecnica, nonché per una discreta prestanza fisica. Tuttavia, le prime tre stagioni in bianconero, nonostante i trofei, si sono rivelate piuttosto "incolori", tanto che la sua migliore prestazione risale addirittura a un anno e mezzo fa – la magic night contro l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di Champions League. Juventus-Cagliari, però, potrebbe aver segnato un punto di svolta. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus speranza Juventus, speranza Bernardeschi: contro il Cagliari ha convinto TuttoJuve24.it Giampaolo Pazzini dice basta a 36 anni: dalla Tripletta a Wembley alla coppia d’oro con Cassano, diapositive di una carriera da Pazzo

“Ciao CALCIO“. Inizia così il post d’addio di Giampaolo Pazzini. Il giocatore nato a Pescia ha deciso di dire basta con il calcio giocato a 36 anni, dopo la fine del suo contratto che lo ha legato fin ...

La Juventus batte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A

La Juventus batte 2-0 il Cagliari all'Allianz Stadium e si riavvicina alla vetta, vince la Lazio a Crotone, mentre delude l'Atalanta ...

