Juventus, Khedira verso la Premier: scatto di Ancelotti (Di domenica 22 novembre 2020) Khedira è destinato a lasciare la Juventus, che cerca una soluzione per la rescissione del contratto del tedesco in scadenza il prossimo giugno La Juventus sta cercando una soluzione per la rescissione di Sami Khedira, ormai da mesi fuori dal progetto bianconero nel nuovo corso targato Andrea Pirlo. Il centrocampista tedesco si libererà a parametro zero e il suo futuro potrebbe essere in Premier League a gennaio. Oltre a West Ham e Tottenham – riporta la testata Todofichajes.com – anche l'Everton dell'estimatore Ancelotti starebbe pensando a Khedira, che ha un ingaggio da oltre 6 milioni di euro a stagione. Il tecnico italiano ha allenato il classe '87 nell'esperienza al Real Madrid e lo rivorrebbe con sé anche in quel di Liverpool.

