Juventus Ferencvaros, svelato l’arbitro del match di Champions League (Di domenica 22 novembre 2020) Juventus Ferencvaros – Neanche il tempo di imporsi per 2-0 contro il Cagliari che subito si torna in campo. La Juventus si tuffa nella Champions League. Dopo il netto successo dell’andata in terra ungherese, la Juve affronterà martedì il Ferencvaros nella gara di ritorno, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Juventus Ferencvaros, ecco svelato l’arbitro La Uefa ha comunicato le designazioni per le partite di martedì di Champions League. Per Juventus-Ferencvaros è stato designato il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Al VAR ci ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 22 novembre 2020)– Neanche il tempo di imporsi per 2-0 contro il Cagliari che subito si torna in campo. Lasi tuffa nella. Dopo il netto successo dell’andata in terra ungherese, la Juve affronterà martedì ilnella gara di ritorno, valida per la quarta giornata della fase a gironi di, eccoLa Uefa ha comunicato le designazioni per le partite di martedì di. Perè stato designato il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Al VAR ci ...

Mediagol : #ChampionsLeague, designazioni arbitrali 4a giornata: #Lazio-Zenit a Oliver, #Juventus-Ferencvaros... - FrancisJUnder12 : Per chi interessa niente canale 5 per Juventus Ferencvaros - juvemyheart : RT @JManiaSite: Dopodomani si torna già in campo e #Pirlo pensa a diversi cambi di formazione: tutte le novità dalla Continassa #JuveFerenc… - AngoloNews2018 : Champions League quarta giornata in diretta Tv, dove vedere la partita Juventus-Ferencvaros - filadelfo72 : Champions League quarta giornata in diretta Tv, dove vedere la partita Juventus-Ferencvaros -