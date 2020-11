Juventus, difesa e futuro: Demiral-de Ligt è già certezza (Di domenica 22 novembre 2020) Nel match contro il Cagliari, la Juventus di Andrea Pirlo ha avuto tante conferme da cui poter ripartire. Il centrocampo ha avuto una grandissima solidità che ha visto come protagonista assoluto Arthur, ex Barcellona che è stato uno dei più positivi e con tutta probabilità verrà riproposto anche tra qualche giorno in Champions League. Rabiot col passare delle partite acquisisce un ruolo sempre più importante all’interno della rosa, Kulusevski sta crescendo, Bernardeschi è stato autore di una gran partita. La coppia Ronaldo–Morata è ormai una certezza per i bianconeri ma, probabilmente, la conferma più importante è arrivata dalla difesa grazie alla grandissima prestazione offerta da Demiral e de Ligt. LEGGI ANCHE: Juventus-Cagliari 2-0, Pirlo: "Ecco il ruolo di Dybala" LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Nel match contro il Cagliari, ladi Andrea Pirlo ha avuto tante conferme da cui poter ripartire. Il centrocampo ha avuto una grandissima solidità che ha visto come protagonista assoluto Arthur, ex Barcellona che è stato uno dei più positivi e con tutta probabilità verrà riproposto anche tra qualche giorno in Champions League. Rabiot col passare delle partite acquisisce un ruolo sempre più importante all’interno della rosa, Kulusevski sta crescendo, Bernardeschi è stato autore di una gran partita. La coppia Ronaldo–Morata è ormai unaper i bianconeri ma, probabilmente, la conferma più importante è arrivata dallagrazie alla grandissima prestazione offerta dae de. LEGGI ANCHE:-Cagliari 2-0, Pirlo: "Ecco il ruolo di Dybala" LEGGI ANCHE: ...

