Juventus, De Ligt: "Siamo ancora al 70%. Giochiamo come il mio Ajax" (Di domenica 22 novembre 2020) Juventus – Pirlo può sorridere. La sua Juventus vince e convince contro il Cagliari, infatti adesso i bianconeri sono momentaneamente secondi in classifica. Tra le note positive di ieri sera, la difesa. Il ritorno di De Ligt blinda la porta bianconera che porta a casa un Clean Sheets. Nel post partita prorio Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Juventus, le parole di De Ligt RITORNO – "Sono stati mesi duri, ho lavorato tanto per tornare e giocare. Oggi sono molto felice, per tutta la squadra" Leggi anche: Mercato Juventus, il giornalista: "Khedira vita. La Juve tiene aperta la porta a Pogba" SULLA SPALLA – "È stato un periodo difficile, però è importante soffrire qualche volta. Ho giocato qualche partita con la spalla fuori, ma alla fine sono stato ...

GoalItalia : Le pagelle di #JuveCagliari: [@romeoagresti] ?? Ronaldo implacabile ?? De Ligt insuperabile ?? Arthur illuminato ??… - romeoagresti : #Juventus: Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini come da programma hanno svolto una seduta personalizzata in campo. Se… - MichePuntillo : RT @AterAlbus_it: Grazie a piccoli accorgimenti tattici, la Juve assomiglia sempre di più alle idee di Pirlo [Spoiler: contiene De Ligt ??]… - NicolaRaiano : Juventus, #DeLigt torna e prende in mano la difesa. #JuventusCagliari - wvwall : RT @andrelapegna: L'ottima prestazione della Juventus passa per un unico filo conduttore: la difesa alta. Avere De Ligt permette alla squa… -