Juventus, de Ligt: "Con Pirlo giochiamo meglio. Siamo solo al 70%" (Di domenica 22 novembre 2020) Buona prova per la Juventus di Andrea Pirlo che ieri sera ha battuto 2-0 il Cagliari di Eusebio Di Francesco grazie a una doppietta del solito Cristiano Ronaldo. Sul piano del gioco, i bianconeri hanno dato prova di essere una squadra in netta crescita, rispetto ad un mese fa, giocando un calcio che si avvicinerebbe molto alle idee che avrebbe in mente il Maestro. Ieri sera si è vista una squadra dominare per larghi tratti della partita, soprattutto nel primo tempo, aggredendo i portatori di palla avversari ed alzando il baricentro ben oltre la metà campo avversaria. Può sorridere Pirlo, che inizia il suo primo tour de force nel migliore dei modi: vincendo e convincendo.

