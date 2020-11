Juve Cagliari, De Ligt esulta sui social e Haaland si congratula: tifosi impazziti – FOTO (Di domenica 22 novembre 2020) Matthijs de Ligt ha esultato dopo la vittoria della Juve col Cagliari. Spunta il commento di Erling Haaland, coi tifosi che iniziano a sognare Matthijs de Ligt è tornato in campo dopo l’intervento alla spalla. Un rientro fondamentale quello dell’olandese, autore di un’ottima prestazione contro il Cagliari. Dopo il triplice fischio l’ex Ajax ha condiviso su Instagram la gioia per i tre punti appena conquistati. Agli occhi dei più attenti, non è di certo sfuggito il commento sotto la FOTOgrafia di Erlig Haaland, fresco vincitore del premio Golden Boy 2020. Un semplice indizio che ha scatenato i tifosi: «Portalo a Torino». Haaland commented on De Ligt's post on IG. ? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Matthijs dehato dopo la vittoria dellacol. Spunta il commento di Erling, coiche iniziano a sognare Matthijs deè tornato in campo dopo l’intervento alla spalla. Un rientro fondamentale quello dell’olandese, autore di un’ottima prestazione contro il. Dopo il triplice fischio l’ex Ajax ha condiviso su Instagram la gioia per i tre punti appena conquistati. Agli occhi dei più attenti, non è di certo sfuggito il commento sotto lagrafia di Erlig, fresco vincitore del premio Golden Boy 2020. Un semplice indizio che ha scatenato i: «Portalo a Torino».commented on De's post on IG. ? ...

