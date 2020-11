Jacques e Gabriella di Monaco | le nuove e bellissime foto dei gemelli

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Lo scorso 20 novembre, in occasione della festa nazionale del Principato di Monaco, i gemellini Jacques e Gabriella di Monaco sono stati i più fotografati della famiglia, perfettamente a proprio agio in una giornata «da grandi». Ma dietro le quinte i principini sono due irrefrenabili seienni (festeggeranno il compleanno il prossimo 10 dicembre) e a raccontarli in tutta la loro spontaneità ha pensato mamma Charlène Wittstock, che su Instagram, nel weekend, ha condiviso altre fotografie della giornata, quelle più private.