Ivanka Trump e Jared Kushner | il futuro? «Non c’è più posto per loro a New York»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Dalle stelle alle stalle, se non sotto il profilo economico, sotto quello sociale. Ivanka Trump, che insieme al marito Jared Kushner, ha servito un tempo come socialite di New York, non sarebbe oggi la benvenuta in città. «Donald Trump, nel suo essere presidente, ha detto cose orribili di New York, divisive. L’ha definita un incubo, un guscio vuoto, un faro del passato», ha scritto Jill Kargman, figlia di un apicale di Chanel e residente, blasonata, dell’Upper East Side. «Nessuno potrà mai dimenticare quel che l’ex presidente ha detto. E tornare qui, semplicemente, non potrà funzionare». Non per Ivanka Trump, non per suo marito.