Italia, zona gialla per Natale, ma attenzione alle restrizioni saranno molte. (Di domenica 22 novembre 2020) L'obbiettivo dei prossimi provvedimenti del governo è di riportare le regioni a una sostanziale zona gialla nazionale, con alcune province che potrebbero restare rosse in caso di dati ancora preoccupanti. Si punta a una finestra per salvare il Natale, ma sotto le feste le chiusure potrebbero tornare Riaprire con cautela, per evitare di correre ai ripari dopo le feste natalizie come già accaduto ad agosto con le discoteche. Il prossimo Dpcm di dicembre, al quale potrebbe seguire un Dpcm di Natale secondo il Corriere della Sera, comincia a delinearsi nelle anticipazioni dei quotidiani con una strategia da parte del governo all'insegna della cautela massima, ma con qualche segnale di ottimismo in più sull'andamento della pandemia di Coronavirus. A cominciare da quello delle terapie intensive, che negli ultimi giorni ...

