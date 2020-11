Italia fuori controllo, prendono a calci le ambulanze. Perché questa follia ha la firma di Conte e virologi (Di domenica 22 novembre 2020) Il fronte degli scettici è vasto. C'è il famoso negazionista di Treviso, convinto che le notizie sull'epidemia vengano diffuse per alimentare un complotto della fantomatica "psico-polizia". Oppure c'è il signor Giuseppe Pino, vice del generale arancione Antonio Pappalardo, uno di quelli che a furia di organizzare comizi per spiegare che il virus non esiste alla fine s' è preso il Covid (anche se lui coerentemente nega). Perfino tra i malati gravi c'è chi resiste alle verità scientifiche: lo ha raccontato poco fa un'infermiera di Vercelli, cui è capitato di curare persone attaccate ai respiratori che ancora chiedevano al personale sanitario di dir loro la verità, ovvero che la pandemia è un'invenzione dei mass media. Gli increduli sono sempre più agguerriti e sono ovviamente figli del caos generato da tutti i primi attori di questa tragedia, dalle nostre autorità ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Il fronte degli scettici è vasto. C'è il famoso negazionista di Treviso, convinto che le notizie sull'epidemia vengano diffuse per alimentare un complotto della fantomatica "psico-polizia". Oppure c'è il signor Giuseppe Pino, vice del generale arancione Antonio Pappalardo, uno di quelli che a furia di organizzare comizi per spiegare che il virus non esiste alla fine s' è preso il Covid (anche se lui coerentemente nega). Perfino tra i malati gravi c'è chi resiste alle verità scientifiche: lo ha raccontato poco fa un'infermiera di Vercelli, cui è capitato di curare persone attaccate ai respiratori che ancora chiedevano al personale sanitario di dir loro la verità, ovvero che la pandemia è un'invenzione dei mass media. Gli increduli sono sempre più agguerriti e sono ovviamente figli del caos generato da tutti i primi attori ditragedia, dalle nostre autorità ...

