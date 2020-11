Isola dei Famosi, attuale gieffino ha fatto il provino: “Magari in futuro” (Di domenica 22 novembre 2020) Il mondo dei reality show è più piccolo di quanto possa sembrare e Massimiliano Morra nel corso dell’ultimo anno ha sostenuto diversi provini. Se qualche mese fa Gabriele Parpiglia ha svelato che Morra era stato contattato per partecipare a Temptation Island Vip, ieri – durante un’intervista rilasciata a Casa Chi – il giornalista ha chiesto all’ex gieffino un commento su L’Isola dei Famosi, reality a cui Morra avrebbe dovuto partecipare l’anno scorso. “Ho fatto un provino per L’Isola dei Famosi l’anno scorso, ma ti dico la verità: adesso come adesso non mi sarebbe piaciuto fare quel reality. Il GF è sempre stato il reality per antonomasia ed ho sempre voluto fare quello. Ora non so risponderti, mi prenderò del tempo ed in futuro vediamo. Non escludo nulla. Magari in ... Leggi su biccy (Di domenica 22 novembre 2020) Il mondo dei reality show è più piccolo di quanto possa sembrare e Massimiliano Morra nel corso dell’ultimo anno ha sostenuto diversi provini. Se qualche mese fa Gabriele Parpiglia ha svelato che Morra era stato contattato per partecipare a Temptation Island Vip, ieri – durante un’intervista rilasciata a Casa Chi – il giornalista ha chiesto all’exun commento su L’dei, reality a cui Morra avrebbe dovuto partecipare l’anno scorso. “Hounper L’deil’anno scorso, ma ti dico la verità: adesso come adesso non mi sarebbe piaciuto fare quel reality. Il GF è sempre stato il reality per antonomasia ed ho sempre voluto fare quello. Ora non so risponderti, mi prenderò del tempo ed in futuro vediamo. Non escludo nulla. Magari in ...

